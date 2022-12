Qatar 2022, Francia-Argentina: ecco i precedenti ai Mondiali

Solo tre precedenti ai Mondiali tra Francia e Argentina. Oggi si giocano la Coppa del Mondo in Qatar ma la storia finora è stata particolarmente avara di incroci. L'Argentina ha vinto due volte, entrambe nella prima fase, nel 1930 (1-0) e nel 1978 (2-1). L'unica vittoria della Francia ha però un peso maggiore: i blues hanno vinto la partita degli ottavi di finale nel 2018, in Russia. Una partita memorabile, tiratissima, finita 4 a 3 per la Francia, con tutti i gol segnati nei tempi regolamentari: Griezmann, Pavard e una doppietta di Mbappè, da una parte; Di Maria, Mercado e Aguero dall'altra.