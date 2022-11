Qatar 2022, Germania senza giocatori in conferenza stampa: Fifa indaga

La Fifa ha avviato un'indagine sulla violazione da parte della Germania delle regole della conferenza stampa prima della partita della contro la Spagna per i Mondiali di calcio 2022 in Qatar. L'organo di governo del calcio ha annunciato oggi che il suo comitato disciplinare sta indagando sul motivo per cui nessun giocatore è stato presentato ai media il giorno prima della partita secondo le regole del torneo.

Solo l'allenatore Hansi Flick ha parlato con i media, dicendo che ai giocatori è stato risparmiato un lungo viaggio per la conferenza stampa il giorno prima dell'importante partita di domenica, terminata 1-1. Le possibili sanzioni includono un avvertimento o una multa. La prossima conferenza stampa ufficiale della FIFA per la Germania si svolgerà mercoledì alla vigilia della partita decisiva del girone contro il Costa Rica.