Qatar 2022, guardia sicurezza precipita dallo stadio e muore

John Njue Kibue, keniano di 24 anni, è morto mentre lavorava come guardia di sicurezza ai Mondiali in Qatar. Kibue è caduto dall'ottavo piano del Lusail Stadium a tarda notte dopo la vittoria dei quarti di finale dell'Argentina contro l'Olanda sabato.

Il Supreme Committee for Delivery and Legacy, l'ente organizzatore della Coppa del Mondo, ha dichiarato in una nota che Kibue è morto ieri dopo tre giorni in terapia intensiva e "le autorità interessate e gli organizzatori del torneo stanno continuando le indagini urgenti sulle circostanze che hanno portato alla caduta della guardia giurata” ed “i risultati saranno forniti non appena disponibili”. Il comitato ha inoltre assicurato di “lavorare per garantire che la famiglia del defunto riceverà tutti i compensi dovuti".

Secondo la CNN, le autorità di Doha avevano informato sabato la famiglia che Kibue era caduto dall'ottavo piano dello stadio mentre era in servizio.