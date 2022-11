Qatar 2022, il flop dell'Argentina: ecco le grandi sconfitte dei Mondiali

Una vera e propria debacle. La sconfitta per 2 a 1 dell'Argentina contro l'Arabia Saudita è la prima, grande, sorpresa dei Mondiali 2022 in Qatar. Un passo falso che entra di diritto nella lista di partite dal risultato clamoroso che scandiscono la storia del Mondiale. Senza scomodare necessariamente Davide contro Golia, l'impresa dei sauditi, con Saleh Al Shehri e Salem Al Dawsari, al cospetto della corazzata di Messi, Di Maria, Lautaro e tutti gli altri, è la conferma della prima legge del calcio: anche quando i valori sono lontani, quelli sportivi e quelli economici, tutti possono vincere con tutti.

Ecco alcuni precedenti illustri:

Italia-Costa Rica 0-1, Brasile 2014. Non solo la sorpresa di una partita, ma di un intero girone. La Costa Rica è considerata la sfavorita del gruppo e invece finisce prima, con l'Italia che viene eliminata.

Corea del Sud- Italia 2-1, Corea/Giappone 2002. E' la prima volta agli ottavi per la Corea del Sud, in sei partecipazioni. La formazione italiana è ovviamente favorita. E' la partita che passa alla storia per l'incredibile arbitraggio di Byron Moreno.

Francia-Senegal 0-1, Corea/Giappone 2002. Prima partita del torneo. La Francia arriva da campione d'Europa e da detentrice del titolo mondiale, conquistato in casa nel 1998. Il Senegal è all’esordio in una fase finale dei Mondiali.

Brasile-Norvegia 1-2, Francia 1998. E' l’ultima partita del gruppo A, il Brasile ci arriva forte di due vittorie e la Norvegia reduce da due pareggi. E' la seconda vittoria degli scandinavi in una partita dei mondiali.

Argentina-Camerun 0-1, Italia 1990. Altra partita inaugurale e stesso pronostico completamente sovvertito. I campioni uscenti, e il precedente è significativo visto il risultato di oggi, perdono contro una squadra alla sua seconda partecipazione ai mondiali.

Germania Ovest-Algeria 1-2, Spagna 1982. Germani due volte Campione del Mondo e una delle favorite del torneo. Per l’Algeria è il del debutto assoluto in una Coppa del Mondo.

Germania Est-Germania Ovest 1-0, Germania 1974. Ancora una sconfitta, pesantissima per la blasonata Germania Ovest. I cugini dell'Est sono alla prima partecipazione a un mondiale. E siamo in piena Guerra Fredda

Italia-Corea del Nord 0-1, Inghilterra 1966. La Corea del Nord è all’esordio nel torneo e l’Italia due volte campione mondiale. La sconfitta dell'Italia comporta l'eliminazione e un'onta che durerà nel tempo.

Inghilterra-USA 0-1, Brasile 1950. L’Inghilterra ha la reputazione della nazione che ha inventato il calcio, gli Stati Uniti quelli di una nazione con nessuna tradizione calcistica. Eppure, il campo sovverte i valori.