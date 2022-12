Qatar 2022, la Germania rischia di uscire: i temi di oggi

Anche i gruppi E e F giocano la loro terza e ultima giornata della prima fase dei Mondiali in Qatar. In primo piano la Germania, che rischia seriamente di uscire: deve vincere la sua partita contro Costa Rica e sperare che la Spagna faccia il suo dovere, battendo il Giappone. Nell'altro girone, in tre per due posti: Croazia, Marocco e Belgio. Se il Marocco batte il Canada, il Belgio deve vincere con la Croazia per passare il turno.

Le partite: Croazia-Belgio e Canada-Marocco, alle 16, Giappone-Spagna e Costa Rica-Germania, alle 20.

I protagonisti: Una su tutti, Stéphanie Frappart, il primo arbitro donna che stasera farà il suo esordio in un Mondiale, in Costa Rica-Germania.