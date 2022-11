Qatar 2022, Messico-Polonia 0-0: Ochoa para rigore di Lewandowski

Messico e Polonia pareggiano 0-0 nel secondo match del gruppo C dei mondiali di Qatar 2022, disputato allo Stadium 974 di Doha. Le due squadre conquistano un punto a testa in classifica e sono alle spalle dell'Arabia Saudita, prima con 3 punti, ultima l'Argentina a zero. Nel primo tempo il Messico fa la partita e si rende pericoloso con Lozano e Vega, al 13' della ripresa la Polonia ha però l'occasione migliore del match con un calcio di rigore, sul quale si esalta il veterano Ochoa (al 5° mondiale) parando il tiro di Lewandowski. L'attaccante del Barcellona spreca l'occasione per segnare il suo primo gol in una fase finale della Coppa del Mondo.