Qatar 2022: Richarlison, dalla favela al sogno Mondiale

Una rovesciata da copertina che ha fatto impazzire il Brasile intero. Il grande protagonista dell'esordio a Qatar 2022 della Selecao, 2-0 alla Serbia, è l'attaccante del Tottenham autore di una doppietta Richarlison.

Se la prima marcatura, dopo una partita fino a quel momento incolore, è stata di 'rapina', senso e fiuto del gol che lo hanno fatto trovare pronto alla zampata vincente nell'area piccola al 62', la rovesciata arrivata 11 minuti più tardi si candida a diventare il gol più bello di questa coppa del mondo. Un sogno che si avvera: dalle favelas di Nova Venecia, cittadina di 46mila abitanti nello Stato di Espirito Santo, ai riflettori del mondo puntati su di lui. Classe 1997, Richarlison de Andrade è l'emblema del riscatto di un ragazzo talentuoso dopo una infanzia difficile: cresciuto in povertà, da piccolo vendeva gelati, lavava auto e raccoglieva caffè per dare una mano in famiglia.

La dura vita in una favela, uno dei tanti quartieri poveri fatti di baracche con i tetti in lamiera che popolano il Brasile, è stata raccontata dallo stesso Richarlison che a 10 anni ha rischiato di essere ucciso da un narcotrafficante della sua zona che lo aveva scambiato per uno spacciatore concorrente. Il primo contratto del talentuoso ragazzino di Nova Venecia arriva nel 2014 quando firma per l’America MG. Dopo un anno con la primavera l'approdo in prima squadra. Nel 2016 il passaggio al Fluminense, nell'estate del 2017 il trasferimento in Premier League con il Watford. Il salto definitivo arriva all'Everton, con i toffees gioca 4 stagioni: 135 presenze e 43 gol. Questa estate Richarlison firma con il Tottenham di Antonio Conte per poco meno di 60 milioni di euro.