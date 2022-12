Qatar 2022, si chiude fase a gironi con Brasile e Portogallo: i temi di oggi

In Serbia-Svizzera riflettori puntati anche sulla questione sempre calda dei kosovari

Dopo le clamorose esclusioni di Belgio e Germania, si chiude oggi la fase ai gironi dei Mondiali in Qatar. Con la terza e ultima giornata dei gruppi G e H, scendono in campo il Brasile, contro il Camerun, e il Portogallo, contro la Corea del Sud. Sono entrambe già qualificate ma si giocano il primo posto. Corsa aperta per gli altri due posti ancora disponibili.

Oltre a Brasile e Portogallo, sono già agli ottavi: Olanda e Senegal, Inghilterra e Usa, Argentina e Polonia, Francia e Australia, Marocco e Croazia, Giappone e Spagna.

Le partite: Corea del Sud-Portogallo e Ghana-Uruguay, alle 16; Camerun-Brasile e Serbia-Svizzera, alle 20.

I protagonisti: Cristiano Ronaldo, ovviamente, ma anche Bruno Fernandes, nel Portogallo. I brasiliani ancora senza Neymar, che cercano una stella alternativa. I grandi 'vecchi' dell'Uruguay, da Suarez a Cavani, che rischiano di lasciare il mondiale.

La curiosità: quando giocano contro Svizzera e Serbia torna centrale anche il Kosovo. Diversi giocatori della formazione elvetica sono infatti albanesi-kosovari, da Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, e le tensioni geopolitiche sono sempre pronte a manifestarsi anche intorno al campo.