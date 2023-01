Finora dalle deposizioni note dell'ex eurodeputato del Pd prima e di Articolo Uno poi Pier Antonio Panzeri nei confronti di Andrea Cozzolino "non è uscito nulla che potesse andare oltre il 'could be' o il 'should be', il 'potrebbe essere' o 'dovrebbe essere'. Fino adesso non ha detto niente. Ci dovrebbe essere un cambio di rotta forte: aspettiamo, vediamo". Lo sottolinea uno degli avvocati di Cozzolino, Dezio Ferraro, a margine dell'audizione in commissione Juri stamani a Bruxelles.