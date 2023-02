Qatargate, avvocato Kaili: "Deve stare a casa con sua figlia" - Video

L'ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili è sottoposta in Belgio ad una "detenzione difficile: una mamma che ha sua figlia che deve essere cresciuta dal nonno....non credo che sia adatto alla bambina e non penso neppure che sia il posto della signora Kaili, la prigione di Haren. Il suo posto è stare a casa con la bambina". Lo dice l'avvocato di Kaili, Sven Mary, a margine delle udienze di stamani al Palais de Justice di Bruxelles. L'avvocato chiederà la liberazione di Kaili o, in alternativa, il braccialetto elettronico.