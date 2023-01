Qatargate, avvocato Panzeri: "Mai viste fughe notizie così, inchiesta inquinata" - Video

In "25 anni ho visto raramente" fughe di notizie "come ne ho viste su questo dossier. Per questo motivo ho deciso di non fare commenti, perché crediamo che inquini l'inchiesta. Ho appreso di elementi del dossier attraverso attraverso quello che era riportato dalla stampa. Leggendo La Repubblica e Le Soir abbiamo scoperto cose che non sapevamo". Lo sottolinea l'avvocato dell'ex eurodeputato dell'S&D Antonio Panzeri, Laurent Kennes, a margine dell'udienza al Palais de Justice di Bruxelles in cui si dovrebbe decidere se confermare o meno lo stato di arresto del fondatore della ong Fight Impunity. Per il legale, tutte queste indiscrezioni "inquinano l'inchiesta".