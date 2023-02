La situazione in cui si trova l'eurodeputato belga Marc Tarabella è "estremamente violenta", perché "è molto duro per un uomo essere accusato a torto, essere rinchiuso a torto, essere infangato in questo modo dalle fughe di notizie sulla stampa". Lo sottolinea l'avvocato del politico italo-belga, Maxim Toeller, a margine della camera di consiglio che ne ha confermato l'arresto. Toeller presenterà appello, quindi una nuova udienza dovrebbe tenersi entro due settimane.