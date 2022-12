La Corte d'Appello di Brescia ha dato il via libera alla consegna alle autorità belghe di Maria Dolores Colleoni, moglie dell'ex europarlamentare Antonio Panzeri, principale indagato del Qatargate. La donna, arrestata come il marito, la figlia Silvia e altre persone, è accusata di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio e si trova ai domiciliari. La difesa impugnerà il provvedimento in Cassazione.