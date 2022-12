Qatargate, Fronte Polisario in Italia: "Marocco sotto accusa? E' nel torto"

"E' una notizia molto triste e impattante. Le istituzioni europee rappresentano una speranza per i popoli che lottano sulla base del diritto internazionale e se queste accuse fossero confermate sarebbe un dolore immenso per chi ha fiducia in queste istituzioni". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos la rappresentante del Fronte Polisario in Italia, Fatima Mahfud, commentando le carte dell'inchiesta sul 'Qatargate' secondo le quali il Marocco sarebbe stato coinvolto in casi di corruzione con l'obiettivo di condizionare a proprio favore il Parlamento Ue sulla questione del Sahara occidentale.

"Se il Marocco avesse ragione, non avrebbe bisogno di corrompere nessuno", sostiene Mahfud, ricordando come lo scorso anno la Corte europea di giustizia, accogliendo un reclamo del Fronte Polisario, abbia annullato gli accordi dell'Unione europea con il Marocco sul Sahara Occidentale. "La Corte ha stabilito che se qualcuno vuole fare affari con il Sahara occidentale, nello specifico nella pesca, non deve rivolgersi al Marocco. Aggirare la sentenza attraverso la pressione politica non è una bella notizia, se le accuse fossero confermate", ribadisce l'esponente del Fronte Polisario, secondo cui "l'Ue continua a commerciare illegalmente con il Marocco sfruttando le risorse naturali sul Sahara occidentale".

Evidenziando come sia "inaccettabile" che il popolo saharawi viva da 47 anni in questa 'regione non autonoma' - questo il suo status secondo l'Onu - solo grazie agli aiuti umanitari, Mahfud spiega di non essere rimasta stupita dagli sviluppi dell'inchiesta "perché il Marocco occupa illegalmente il Sahara occidentale ed è un regime abituato a fare le cose in modo illecito".

Mahfud ritiene quindi che l'Ue non sostenga in modo sufficiente la causa del popolo saharawi. "Al suo interno ha degli Stati direttamente responsabili di ciò che accade. Il Sahara occidentale è una colonia spagnola e non c'è mai stato un processo di decolonizzazione mentre il Marocco è potenza occupante", evidenzia, sottolineando che "sul nostro territorio c'è una missione Onu da 30 anni con l'obiettivo di tenere un referendum e solo i popoli hanno diritto all'autodeterminazione".