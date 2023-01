Qatargate, Metsola presenta nuove regole a Parlamento Ue

"Oggi ho presentato ai capigruppo del Parlamento Europeo una prima serie di proposte per riformare, ricostruire la fiducia e riaffermare il Parlamento come istituzione moderna e aperta". Ne dà notizia la presidente Roberta Metsola. Il pacchetto di misure mira ad aumentare la "trasparenza, l'etica e a migliorare i rapporti di lavoro con i Paesi terzi", per cercare di impedire che si ripetano fatti come quelli evidenziati dalle indagini, condotte dagli inquirenti belgi per sospetta corruzione a opera di Paesi terzi, volti a influenzare il lavoro delle istituzioni Ue.