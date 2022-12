Qatargate, Noury (Amnesty): "Dimostra fin dove può spingersi la strategia dello sportwashing"

Il Qatargate "ci dimostra il limite estremo cui può arrivare la strategia dello sportwashing. Si pagano persone perché parlino bene di un evento sportivo continuando a tenere in ombra le gravissime violazioni dei diritti umani che si sono verificate proprio nell'organizzazione di questi Mondiali di calcio: i 6.500 lavoratori migranti morti, condizioni di lavoro equivalenti a schiavitù, salari non versati, turni di riposo negati, etc." Così all'Adnkronos Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia e autore del libro 'Qatar 2022, i Mondiali dello sfruttamento' (Infinito edizioni).

"A me, che ho dedicato gli ultimi 10 anni a provare a raccontare il lato B dei Mondiali del Qatar - aggiunge -, viene in mente che forse la ragione per cui quasi fino all'ultimo il tema dei diritti umani è stato ignorato è perché c'era qualcuno al Parlamento europeo che era stato pagato affinché non ne parlasse".