Non in Italia, ma nel suo appartamento belga

L'ex europarlamentare del Pd Pier Antonio Panzeri uscirà dal carcere a quasi quattro mesi dal suo arresto. Andrà ai domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico, non in Italia, ma nell'appartamento in cui risiede in Belgio come deciso dalla Camera di Consiglio di Bruxelles.