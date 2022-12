Qatargate, perquisizioni a casa Panzeri: sequestrati 17mila euro

Oltre ai soldi in contanti posti sotto sequestro dalla Gdf anche supporti informatici e documenti

Sequestrati 17mila euro in contanti nell’abitazione in provincia di Bergamo dell’ex europarlamentare Antonio Panzeri arrestato con moglie e figlia nell'ambito dell'inchiesta di Bruxelles per presunti favori a Qatar e Marocco.

Le perquisizioni, eseguite a Milano e Calusco D’Adda (Bergamo) tra ieri sera e oggi, dalla Guardia di finanzia - su richiesta del terzo Dipartimento Affari internazionali guidato dall’aggiunto di Milano Fabio De Pasquale - hanno portato anche al sequestro di supporti informatici e documenti.