Qatargate, sondaggista Noto: 'Pd perde 1% consensi, 80% elettorato deluso'

"La crisi del Partito democratico non può essere ascrivibile allo scandalo del Qatar. Il Pd era già in crisi prima: alle elezioni dello scorso settembre aveva ottenuto il 19 per cento ed a novembre era sceso al 17 per cento. Adesso, dopo lo scandalo, oscilla intorno al 16 per cento, quindi ha perso l'1%". Così all'Adnkronos il sondaggista Antonio Noto che commenta: "Ciò vuol dire che un impatto il Qatar Gate lo ha avuto, ma limitato, marginale".

Noto traccia quindi una demarcazione tra il fronte "delusione" e quello "cambio partito": "Una cosa non implica l'altra - spiega - Da un canto, scemano la forza motivazionale del Pd nei confronti del suo elettorato e la sua forza di aggregazione di nuovi elettori, tanto che la delusione nell'elettorato dem investe circa l'80% del suo elettorato; dall'altro l'abbandono del partito successivamente al Qatargate riguarda solo un 1% dei suoi elettori. L'elettore deluso infatti non cambia partito da un giorno all'altro, i tempi sono lunghi".

A chi è andato il 3% perso? "Il 2% è andato ai 5 stelle, l'1% in astensione. - risponde il sondaggista - Guardando avanti ci potrebbero essere le stesse proporzioni: 2/3 dei voti che hanno abbandonato il Pd potrebbero andare ai pentastellati. Adesso bisogna capire come procederà l'inchiesta e se nasceranno nuovi soggetti politici. Il nuovo segretario Pd dovrà capire come motivare ulteriormente i delusi, perché il rischio è che gli elettori delusi possano riconoscersi in un altro partito. Questo è il vero problema oggi". (Roberta Lanzara)