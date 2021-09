Qc Terme: "Bonus può essere misura importante per crescita turismo benessere"

Qc Terme spas and resorts, tra le più innovative realtà nei settori del benessere e del termalismo in Italia, saluta con soddisfazione la promulgazione del decreto 'Criteri e modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l'acquisto di servizi termali', con il quale viene istituito il cosiddetto 'Bonus Terme'. "Siamo lieti che il governo abbia deciso di intervenire in modo significativo per dare impulso al sistema termale italiano che è stato tra i più duramente colpiti dalla pandemia Covid19 - afferma Francesco Varni, amministratore delegato del gruppo -. Vogliamo ricordare che i centri termali sono stati sostanzialmente chiusi dall’inizio della pandemia sino a giugno 2021, fatta salva la breve parentesi nell’estate 2020, con la sola piccola eccezione relativa alle prestazioni termali concernenti i cosiddetti Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), per le quali soltanto hanno potuto rimanere aperte le strutture termali che li praticano".

"La volontà esplicitata nel decreto - osserva Varni - di non limitarsi più soltanto a quelle prestazioni che mai hanno smesso di funzionare ma di includere invece doverosamente tutte le attività degli Enti Termali come riconducibili al Codice Ateco 2007 96.04.20, dimostra la grande sensibilità e attenzione al settore". Il termalismo, fa notare Varni, "è parte essenziale del più ampio mondo del turismo del benessere, che pur duramente colpito dalla pandemia si caratterizza oggi per essere forse il più interessante segmento da sviluppare anche ai fini della destagionalizzazione del turismo; si tratta di strutture che consentono al settore e all’indotto, composto dalle tantissime realtà operanti nell’ospitalità e nella ristorazione, di operare con continuità nell’anno e dalle cui attività dipendono migliaia di famiglie: a titolo puramente esemplificativo vogliamo sottolineare che sono circa 800 per il solo gruppo Qc Terme".