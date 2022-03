Qf: per rilancio Ex-Gkn piano da 82 mln, produzione a regime in 24 mesi e cig

Sarà un piano industriale da 82 mln di euro a rilanciare il sito ex Gkn di Campi Bisenzio acquisito da Qf che in 24 mesi dovrebbe riuscire a portare la produzione a regime garantendo la salvaguardia di tutti i lavoratori in forze al sito. E' questo quanto emerso oggi al tavolo Mise con sindacati, istituzioni, azienda e governo che però non ha fornito nessun particolare sull'investitore che dovrebbe partecipare alla Newco assieme alla società di Francesco Borgomeo.

Il piano illustrato dal Consorzio Iris, come spiegano i sindacati al termine dell'incontro, e definito 'E-Drive Gen. 5.0', è orientato a produzioni customizzate nel settore della mobilità elettrica, della propulsione elettrica e delle energie rinnovabili, all’interno delle linee strategiche del Pnrr. Un piano che necessita comunque di una messa a punto e che prevede per questo anche l’utilizzo di Cig e un piano di formazione per tutti i 442 lavoratori del sito. Il percorso di rilancio prevede anche l’assunzione di nuovo personale in possesso di competenze e professionalità molto specifiche.

In una fase successiva invece il piano prevederà l'avvio dell'elettrificazione di sistemi di trasporto legati anche al settore dell'energia. Oltre ai motori elettrici sarà sviluppato infatto anche il power converter. Il piano si avvarrà inoltre di una struttura importante di ricerca e sviluppo e di progettazione, integrata con l'industrializzazione e la produzione. La roadmap prevede 5 step: i primi 3 si realizzeranno nel 2022 e riguarderanno i settori relativi all'engineering, validation division, e control room. Il 4^ si realizzerà nel 2023 ed è stato denominato "first production", e il 5^, "full production", da completare nel primo trimestre del 2024. I lavoratori ex Gkn saranno reintegrati progressivamente fino all’inizio del 2024.

Positivi anche se guardinghi i commenti dei sindacati: il fatto di non aver presentato gli investitori che entreranno a far parte della newco a cui dovrebbe partecipare Qf non soddisfa del tutto Fim Fiom e Uilm. "L’impegno per la realizzazione del progetto deve essere garantito dall’investitore nei confronti del quale Qf ha assunto il ruolo di “Bridge”" annota la Fim che per questo chiede "urgentemente che venga ufficializzato e presentato alle organizzazioni sindacali ", chiede il coordinatore nazionale automotive Fim, Stefano Boschini, per il quale serve che il piano "ora diventi operativo". Bene le linee guida con cui Qf ha rispettato l'accordo sottoscritto con i sindacati ma " è indispensabile che sia chiarita in tempi brevi l’identità degli investitori", sollecita la Fiom al termine del tavolo di confronto.

La negoziazione per gli strumenti che accompagneranno il processo di transizione ,infatti, proseguono le tute blu della Cgil, "deve avvenire insieme agli investitori, ovvero con chi ha la reale responsabilità del futuro piano industriale". Per l'avvio della cassa integrazione ordinaria e della cassa integrazione per transizione, previsti dall'intesa di gennaio, infatti, è fondamentale il merito del piano". Per la Fiom comunque, l'elemento più positivo del piano è quello relativo all'occupazione: "a consuntivo il numero degli occupati sarebbe superiore all’attuale".