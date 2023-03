Qual è il luogo più sicuro in cui rifugiarsi in caso di bombardamento nucleare?

Qual è il luogo più sicuro in cui rifugiarsi durante un’esplosione nucleare? Gli esperti dell’Università di Nicosia, a Cipro, sono convinti di aver trovato una risposta. Dopo aver simulato un’esplosione ben più potente di quelle di Hiroshima e Nagasaki, grazie all’impiego delle tecnologie della fluidodinamica computazionale sviluppate nell’ultimo trentennio, gli scienziati affermano che tra le diverse posizioni strategiche una in particolare merita di essere menzionata: una collocazione nella sezione centrale dell’edificio, possibilmente in una stanza priva di finestre.