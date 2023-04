Quale è il ruolo della corporate governance nei fattori ESG?

La corporate governance non è ancora una priorità per le aziende. Su un campione di più di 500 professionisti della sostenibilità, Morningstar Sustainalytics ha rilevato che il 46% degli intervistati considera la corporate governance come l'aspetto meno importante dei loro piani ESG. Ma mentre le questioni ambientali e sociali possono attirare l'attenzione dei media, è la buona governance che permette alle aziende di costruire una strategia ESG efficace.

La corporate governance è l'insieme di regole, pratiche e processi che determinano il modo in cui un'azienda è gestita e controllata. Il suo obiettivo principale è garantire che l'azienda agisca in modo aperto e responsabile e che la sua leadership agisca nel migliore interesse delle parti interessate. La governance aziendale comprende praticamente ogni aspetto della gestione, indipendentemente dal settore.

Con il riconoscimento che il consiglio di amministrazione, gli azionisti e i dipendenti di una società hanno determinati diritti, le buone politiche di corporate governance incorporano misure per garantire che tali diritti siano protetti. Queste misure possono includere processi per la selezione e la valutazione dei membri del consiglio, l'istituzione di comitati per la revisione e l'attuazione di codici di condotta ed etica. Se implementato correttamente, la governance aziendale allinea gli interessi di direttori, azionisti, dirigenti e dipendenti e crea fiducia con gli investitori, la comunità e i funzionari pubblici.

Le aziende con migliori processi di corporate governance tendono a raggiungere i propri obiettivi in modo più coerente di quelli senza. Al contrario, la scarsa governance aziendale può minare l'integrità, l'affidabilità, la capacità di raccogliere capitali di un'azienda e ostacolare le sue ambizioni ESG.

Più in generale, la corporate governance è considerata dagli analisti una variabile significativa che influenza le prospettive di crescita di un'economia perché le migliori pratiche di governance possono ridurre il rischio per gli investitori e migliorare le prestazioni finanziarie.