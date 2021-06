Quali sono i Sex Toys da portare in vacanza?

Ormai possederne uno o più di uno è la normalità per moltissimi italiani, soprattutto dopo l'aumento di interesse verso il mercato e il relativo incremento di vendite dell’ultimo anno, quindi molte coppie quest’anno, oltre ai gadget da mare, sono pronte a mettere in valigia un Sex Toy.

Roma, 17-06-2021 - L’estate 2021 si preannuncia bollente per molti motivi. Dopo l’allentamento delle restrizioni, moltissimi infatti non vedono l’ora di godersi le meritate vacanze ma senza dimenticare i loro nuovi alleati di piacere.

Pepemio, l’azienda specializzata nel commercio elettronico di Sex Toys conferma quanto in questo periodo le ricerche degli utenti, le loro curiosità, ma anche le vendite, si stiano orientando verso l’aspetto “vacanziero” della sessualità e dei giochi erotici.

Nella prima metà di giugno sono aumentate in maniera evidente infatti le vendite di Toys di piccole dimensioni, facilmente trasportabili e ricaricabili, ideali per essere comodamente trasportati sia in borsa che in valigia. Ad esempio le vendite dei bullet , mini vibratori per la stimolazione della zona erogena femminile, che spesso si confondono per forme e colori con più comuni prodotti di make up, sono aumentate del 30 % rispetto al mese precedente.

Stesso incremento di vendite (il 35 % circa) hanno registrato gli ovuli vibranti che, grazie alla funzionalità remote control, permettono divertenti giochi di coppia anche fuori porta.

In vista delle vacanze estive anche i lubrificanti, soprattutto nel formato da 50 ml e i toy cleaners (detergenti specifici per i Sex Toys) sono sempre più presenti negli ordini degli utenti di pepemio.com.

Ovviamente a grande domanda, offerta risponde e l'e commerce ha pensato bene di chiudere il mese di Giugno con una campagna sconti estiva, il Blu Friday che non solo propone oltre 150 Sex Toys in promozione, ma che unisce il piacere sessuale al divertimento della bella stagione: l’azienda ha infatti creato appositamente una linea di gadget per l’estate 2021 da regalare ai propri utenti.

Dati alla mano, pare proprio che quest’estate moltissimi italiani metteranno in valigia il piacere.

Sito web : www.pepemio.com

Telefono: 06 400 61 820

Email: info@pepemio.com