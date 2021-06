Quali sono i Sex Toys più amati dagli italiani?

Roma, 29-06-2021- Moltissimi hanno scelto di farsi o di fare un regalo piccante durante il corso dell’anno, ma quali Sex Toys sono stati scelti dai single e le coppie italiane?

La speciale classifica è stata stilata da Pepemio, brand italiano leader della vendita online di Sex Toys, che li ha addirittura raccolti tutti insieme nel Prime Week: 7 giorni in cui i Bestsellers 2021 saranno i protagonisti dello Shop, con promo a tempo o omaggi esclusivi ai migliori prezzi online.

Veniamo alla classifica. Tra i venduti troviamo i Toys per donna, quelli per i giochi di coppia ma anche gli anal toys, specifici per la stimolazione erotica del lato B.

Nel dettaglio troviamo al terzo posto proprio un plug anal gioiello, un Sex Toy già tra i best dell’anno precedente ma che si riconferma tra i più amati dagli utenti Pepemio con un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 215% con oltre 5000 vendite.

Al secondo posto troviamo un Toy remote control, l’ovetto vibrante Dirty Mind, con quasi 6500 vendite e un incremento del 170 % rispetto all’anno precedente, un gioco telecomandato perfetto per le coppia.

Il prodotto più venduto più venduto in assoluto è invece il Kit “Godo Godo da capogiro”, con 7200 vendite registrate e studiato per l’autoerotismo femminile. Il kit è stato lanciato a Febbraio di quest’anno insieme ad altri Kit di Sex Toys tutti ideati da Pepemio per soddisfare gli specifici gusti dei diversi target di utenti.

Tutti i Bestseller 2021 sono stati raccolti da Pepemio in un’unica pagina del sito e fanno parte della settimana Prime Week. Inutile dirlo, è l’occasione migliore per mettere in valigia un gioco piccante e godersi appieno quest’estate di ritrovata libertà.

Sito web : www.pepemio.com

Telefono: 06 400 61 820

Email: info@pepemio.com