Quali sono i tassi e le caratteristiche dei prestiti Inps 2022

Milano, 27 luglio 2022 - La ricerca del finanziamento più adatto alle proprie necessità passa dalla valutazione di numerosi aspetti. Si tratta del resto di un’operazione molto delicata, da cui dipende la capacità di amministrare, in modo adeguato, il bilancio familiare. I prestiti Inps 2022 ex Inpdap sono una delle soluzioni più interessanti, ma quali sono i tassi applicati, le principali caratteristiche e come scoprire tutti i dettagli?

I prestiti Inps ex Inpdap sono linee di credito rivolte agli iscritti Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e al personale di Poste Italiane SpA iscritto alla Gestione Fondo Credito ex IPOST. Sono concepiti per diverse necessità, ma in comune hanno l’attenzione verso la competitività dei tassi di interesse.

Anzitutto dobbiamo distinguere tra i finanziamenti diretti, ovvero quelli forniti direttamente dall’Inps, e quelli indiretti. Quest’ultimi sono erogati invece da banche e finanziarie convenzionate e quindi per le condizioni di rimborso vanno appurati i termini contrattuali.

Diversa la situazione dei prestiti Inpdap diretti. Abbiamo anzitutto un tasso differente a seconda del finanziamento considerato. Nel caso del Piccolo prestito Inpdap è previsto un TAN del 4,25%, a fronte di una durata del piano di rimborso che va da 12 a 48 mesi. L’importo massimo erogabile corrisponde da una a otto mensilità del dipendente.

In alternativa il richiedente può approfittare del Prestito pluriennale diretto, che può avere una durata di 60 o 120 mesi. Quanto poi al tasso di interesse, ci sono condizioni ancora più competitive: il TAN è del 3,50%. Il rimborso si realizza con trattenuta diretta dalla busta paga.

Non possono essere sottovalutate le ragioni che portano alla richiesta. A seconda del finanziamento considerato, ci sono dei riferimenti differenti. Nel caso dei Prestiti Inpdap Pluriennali diretti, infatti, l’Inps stabilisce un elenco articolato di motivazioni che giustificano la domanda di accesso al credito.

Ma come approfondire ogni dettaglio? Digitando www.inpdap-prestiti.it, è facile scoprire, con attenzione verso i particolari, tutte le prerogative dei finanziamenti Inpdap Inps con approfondimenti e guide sulle modalità di richiesta.

