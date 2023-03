Qualificazioni Euro 2024, Malta-Italia 0-2: gol di Retegui e Pessina

L'Italia vince 2-0 a Malta nel secondo match del Gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri, sconfitti all'esordio a Napoli dall'Inghilterra (che batte l'Ucraina nel secondo incontro), conquistano i primi 3 punti nel girone. La Nazionale del ct Mancini ipoteca la vittoria nel primo tempo con i gol di Retegui, alla seconda rete in altrettante presenze, e Pessina. Il match si apre con un'occasione per i padroni di casa, che al 5' spaventano i campioni d'Europa. Satariano riceve un passaggio millimetrico di Mbong in area e calcia, Donnarumma evita guai. L'Italia impiega un quarto d'ora per carburare e per dare la svolta al match.

Al 15' corner per gli azzurri, Tonali spedisce in mezzo e Retegui segna: l'italo-argentina decolla, colpo di testa e 0-1. Al 27' arriva il raddoppio. Dopo la mancata conclusione di Grifo, entrato al posto dell'acciaccato Gnonto, Emerson rimette il pallone al centro e Pessina sfrutta la chance: 0-2 e gara in cassaforte. Gli azzurri sono padroni del campo e al 30' vanno vicini al tris. Di Lorenzo offre il pallone a Grifo, Bonello respinge la conclusione dal cuore dell'area di rigore.

Nella ripresa, la formazione di Mancini amministra senza patemi: l'Italia non crea granché, ma non concede praticamente nulla. La monotonia, dopo una raffica di sostituzioni, viene interrotta al 69': corner di Politano, rovesciata di Scamacca e Bonello è attento. L'ultima porzione di gara non regala altri sussulti. L'Italia vince e rompe il ghiaccio. Gli azzurri torneranno in campo a settembre in Nord Macedonia.