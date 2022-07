Quando a sposarsi è un music event planner

Ecco tutti i segreti per un matrimonio perfetto: quello di Antonio Nasca e Alessandra Casale.

Roma, 6 luglio 2022. Si sono conosciuti nel febbraio 2020 e, dopo un lungo corteggiamento durato quasi un anno e mezzo il pianista, compositore e music event planner Antonio Nasca ha sposato la donna della sua vita, Alessandra Casale, modella e attrice. Lo scorso giovedì 30 giugno i due sono diventati marito e moglie a Roma nella splendida Villa Aurelia, alla presenza di 180 invitati tra amici e collaboratori de La Semicroma Weddings & Events, agenzia di fama internazionale che si occupa di organizzazione musicale per matrimoni, eventi privati e corporate, nonché azienda dello sposo, con sede a Roma.

Un evento magico il matrimonio dell’imprenditore e l’attrice, dove la musica ha fatto da padrona seguendo un iter che è stato un crescendo di emozioni, a partire dal sottofondo di arpa e flauto che ha anticipato la cerimonia accogliendo gli ospiti nel lungo viale alberato che conduce al suggestivo Giardino Segreto di Villa Aurelia.

E’ qui che gli sposi hanno pronunciato il fatidico sì incorniciati da un fiabesco allestimento floreale firmato da Giovanni Raspante, realizzato con archi rivestiti da delicate rose e peonie bianche.

Accompagnata dal suo migliore amico Luca, sulle note di Your Song cantata da Lady Gaga, la emozionatissima sposa ha fatto ingresso con un raffinato abito firmato Nicole Milano, uno stile essenziale e allo stesso tempo regale che ricorda quello che indossava la prima volta che ha incontrato il suo futuro marito, durante un ballo in stile 1800. “Ho scelto di indossare un abito da fiaba rivisitato in chiave moderna che potesse riaccendere in Antonio il ricordo di quando mi ha vista per la prima volta”, afferma la sposa, che ha deciso di conservare il suo riconoscibile stile anche nella scelta dell’acconciatura e del trucco, estremamente delicati e naturali. Tutto il “dream team” che si è occupato dell’organizzazione delle nozze è stato selezionato fra professionisti e collaboratori che Antonio e Alessandra conoscono e stimano: “un gruppo di lavoro coeso e fidato, senza il quale non saremmo riusciti ad organizzare la festa dei nostri sogni”. Con molti di loro siamo anche legati da rapporti d’amicizia, a partire dalla wedding planner Denise More, per passare all’hair stylist della sposa, Daniele Tavella ed alla makeup artist Claudia Vannini” sua grande amica, prosegue Antonio Nasca. La sposa è stata amorevolmente seguita per tutto l’evento dalla sua amica Antonella, un vero e proprio angelo custode. Un matrimonio dal taglio internazionale, dinamico ed in perfetto stile anglosassone, all’insegna dell’eleganza, dove particolari di cristalli dai colori bianchi e oro hanno arricchito la location senza mai appesantirla, rispettandone in toto l’identità.

La musica ha accompagnato ogni singolo momento della festa emozionando sposi e ospiti già durante la cerimonia, quando Antonio Nasca ha deciso di sorprendere la sua Alessandra cantandole “Stand by me” di Ben E. King accompagnato da un quartetto d’archi. Dopo la solenne promessa gli ospiti hanno consumato un aperitivo finger food con l’accompagnamento musicale del quartetto swing vintage “Conosci mia cugina”, per poi proseguire la cena nella magica limonaia della villa, durante la quale hanno ballato e cantato musica anni ’70 e ’80 a cura di “Frankie & Canthina Band”. A rendere impeccabili le performance, l’assistenza tecnica di Event Project e il light design di Claudio Berrettoni.

Anche la scelta del menù non è stata casuale, in questo fondamentale è stato il supporto del catering di Francesca Cherubini: “abbiamo voluto proporre i piatti che hanno accompagnato tanti bei momenti vissuti insieme”, affermano gli sposi. “E’ per questo che abbiamo scelto delle pietanze romane, ma abbiamo anche allestito un angolo tirolese, con birra fresca a cura di Birreria Martini Braukeller, per celebrare la nostra passione per le Dolomiti, per chiudere poi con gli strepitosi gelati di “Cremeria Aurelia”, continua il music designer Antonio Nasca. Un matrimonio curato in ogni piccolo dettaglio, molto coinvolgente e naturale dove si è respirato intensamente l’amore e l’unione della coppia, immortalata in scatti fotografici e riprese video a cura di Daniele Rotondo & Marco De Lucia, Diego Coluzzi & Pierpaolo Salvaggio.

Anche le bomboniere, firmate dall’artista Daniele Malantrucco, riportano a un amore condiviso, quello per i gatti e rappresentano gli sposi in veste felina.

In questo matrimonio unico ogni particolare aveva una sua importanza, come il romantico bouquet dono di Raspante alla sposa, composto da rose e peonie bianche avvolte in morbide piume candide, un vero scrigno di emozioni: “ho scelto le piume per evidenziare la leggerezza del mio lavoro nel mondo dello spettacolo e per ricordare la mia mamma che non è più qui con me” aggiunge la sposa che, al momento del taglio della torta, ha fatto un cambio d’abito indossando un capo unico firmato Carlo Pignatelli, su cui ha fatto ricamare una semicroma dorata all’altezza della spalla per omaggiare il marito e i suoi successi lavorativi. La festa, tra danze scatenate con il Dj set di Manuel Gambino e i cocktail a cura di Fbs Bar Catering è andata avanti fino a tarda notte.

Una cerimonia avvolta in un’atmosfera d’amore e d’amicizia, con momenti musicali di altissimo livello, che si candida ad essere ricordata come uno dei matrimoni più belli dell’anno.

Evviva gli sposi!

