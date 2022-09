Quando il potere è donna, gli esempi del passato

Con l'ipotesi che le prossime elezioni politiche del 25 settembre portino una donna al governo, segnalare l'inchiesta curata dalla giornalista politica francese Anne Fulda che analizza i grandi personaggi femminili del passato, da Cleopatra a Elisabetta I fino alla Merkel.

A parlarne è 'Il Messaggero', ricordando che si tratta di figure eccezionali che per lo più mai hanno ambito il potere in base all'uguaglianza di genere, o in nome dell'emancipazione femminile.

Da Margaret Thatcher a Angela Merkel, da Cleopatra a Elisabetta I, gli esempi, contemporanei e non, abbondano.