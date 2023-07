Quante calorie assumi? L'intelligenza artificiale con SnapCalorie misura piatto e porzione

Basta una foto e l'intelligenza artificiale ti dice quante calorie stai assumendo. Un'app per calcolare le calorie del cibo non è una novità. Se però il calcolo avviene sulla base della foto di un piatto, con suggerimenti sulla dimensione della porzione, il discorso può cambiare. E' l'obiettivo di SnapCalorie, l'app che sfrutta l'intelligenza artificiale, come spiega TechCrunch, e che nelle ultime settimane ha raccolto finanziamenti per circa 2 milioni di dollari. Il progetto nasce da un'idea di Wade Norris, una delle 'menti' alla base di Google Lens. "Gli esseri umani sono terribili quando devono valutare le dimensione di una porzione di cibo. SnapCalorie migliora la situazione utilizzando in modo abbinato nuove tecnologie e algoritmi", spiega Norris. Proprio questa capacità di 'misurare' le quantità in maniera dettagliata sarebbe la caratteristica che differenzia l'app da altri strumenti simili.