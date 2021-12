"Vado un po' controcorrente, io la penso come il professor Bassetti". Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ritiene necessarie nuove regole, in particolare per gestire la quarantena dei vaccinati. "Il virus è cambiato, non è più aggressivo come prima, è più contagioso ma meno aggressivo. Grazie a cosa? Innanzitutto ai vaccini. E allora cambiamo le regole: non teniamo le regole che andavano bene fino a un anno e mezzo fa", dice,ì.