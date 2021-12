All'ordine del giorno l'ipotesi di riduzione della quarantena per i contatti stretti di positivi che abbiano già fatto la dose booster

Ipotesi quarantena covid ridotta per chi ha la terza dose di vaccino, il governo ha convocato il Comitato tecnico scientifico per la mattina di mercoledì 29 dicembre. All'ordine del giorno, a quanto apprende l'Adnkronos, l'ipotesi di riduzione della quarantena per i contatti stretti di positivi che abbiano già fatto la dose booster.