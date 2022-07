Ricciardi: "Richiamo del booster per gli over 60 entro luglio"

"Il rischio concreto è che a ottobre la quarta dose del vaccino anti-Covid sia estesa anche per gli under 50". Così Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e professore ordinario di Igiene all'università Cattolica. Confermato intanto il richiamo del booster per gli over 60 già dalle prossime settimana. "Sarà fatta entro luglio", ha detto.