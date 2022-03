Quarta dose, Andreoni: "Giusto stop allargamento a tutti"

Quarta dose di vaccino anti covid a tutti, arriva lo stop della Cts Aifa. "Ho sempre sostenuto che occorre vaccinare per primi i fragili e gli immunodepressi" ma "nella situazione attuale è giusto non prevedere un allargamento della quarta dose, dobbiamo correre ancora con le terze dosi e con chi non si è mai immunizzato, introdurre in questo momento anche la quarta dose, magari per gli over 70, sarebbe stato controproducente". Così all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, commenta la decisione della Cts dell'Aifa che sulla quarta dose di vaccino anti-Covid ha stabilito oggi che sono "necessari ulteriori approfondimenti".