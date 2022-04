Quarta dose over 80, verso via libera Cts Aifa il 12 aprile

Il via libera in Italia alla quarta dose di vaccino anti-Covid per gli over 80 potrebbe arrivare martedì 12 aprile quando si riunisce la Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco. L'ordine del giorno della riunione straordinaria non è ancora noto, ma è probabile che si affronti la raccomandazione Ema-Ecd sulla quarta dose agli over 80. In precedenza sempre la Cts dell'Aifa aveva espresso cautela sull'ampliamento della quarte dose visto che non ci sono solide evidenze scientifiche. Ieri l'Ema e gli Ecdc hanno invece aperto al secondo booster per gli over 80.