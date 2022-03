Quarta dose vaccino, Bassetti: "Oggi non la farei"'

"La quarta dose di vaccino oggi, io che ho 50 anni, coi dati che abbiamo non me la farei". Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1 si esprime così sull'eventuale quarta dose di vaccino covid. Negli Stati Uniti, il 'booster bis' è destinato a tutti gli over 50. In Italia e in Europa la situazione non è ancora stata delineata da nuovi provvedimenti. Intanto, dice Bassetti, ci aspetta "una Pasqua di convivenza col Covid, di convivenza e di liberazione, non come le due precedenti". A chi ipotizza che l'aumento dei contagi sia legato ad una quinta ondata, replica: "Non diciamo eresie, siamo alla fine della quarta ondata, poi avremo future ondate di Covid, tanto più alte quanto minore sarà la nostra capacità di vaccinarci quando servirà il richiamo".

"Il 99% dei casi" di Covid-19 "in Italia oggi è per Omicron 1 e 2. Mi aspettavo un rialzo contagi ma a me interessa sapere quanti vanno in ospedale non quanti sono positivi. E oggi, grazie al vaccino, il Covid si può curare tranquillamente a casa".