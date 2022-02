Quarta dose vaccino, Ricciardi: "Prossimo step per anziani e fragili"

"Probabile successivo allargamento anche ai sanitari, in Gb appena approvata per over 75"

Dopo il via libera della quarta dose del vaccino anti Covid per gli immunodepressi, "il prossimo step sarà sicuramente un allargamento ad anziani e fragili, sia per malattia che età. Poi, molto probabilmente, si dovrà proseguire con personale sanitario, con medici e infermieri. E' un possibile percorso su cui bisognerà meditare bene". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza.

Non è una questione che si pone solo a livello nazionale, "in Inghilterra - ha sottolineato Ricciardi - hanno appena approvato la quarta dose per gli ultra 75enni. E in Israele è già stata approvata per tutti, indipendentemente da età e condizioni, ma la stanno promuovendo, ad oggi, solo per gli anziani".