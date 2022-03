Quarta dose vaccino, Speranza: "Oggi non è giustificata dalla scienza"

"La quarta dose" di vaccino anti covid "per tutti oggi non è giustificata da un’evidenza scientifica e in nessun Paese al mondo si sta facendo la quarta dose a tutti". Così il ministro della Salute Roberto Speranza ha risposto ai giornalisti sulla possibilità di una quarta dose estesa a tutti, a margine del suo intervento alla seconda giornata del 48esimo congresso nazionale sindacale della Fimp, la Federazione italiana medici pediatri, a Roma.

Speranza ricorda che in Italia “siamo partiti con gli immunocompromessi e verificheremo nei prossimi giorni se estendere” la quarta dose “a fasce di popolazione più anziana. L’evidenza scientifica - ha aggiunto - ora non ci dice quarta dose per tutti, ci dice che bisogna approfondire e valutare se serve protezione a fasce anagrafiche più alte”.