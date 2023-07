Quattordicesima 2023, Cgil: "Non è 'aumento pensioni basse'"

"In alcuni cedolini di luglio si parla di 'aumento pensioni': non è vero"

"Dalla verifica effettuata su alcuni cedolini delle pensioni del mese di luglio si evince che l’erogazione della quattordicesima mensilità, frutto di un’importante conquista del sindacato risalente ormai al 2007 e ulteriormente allargata nel 2016, viene indicata sotto la voce 'aumento pensioni basse 2023'". Ad affermarlo è la Spi Cgil. "Passerebbe così il messaggio che dietro quelle somme ci sia una decisione del governo in favore delle pensionate e dei pensionati italiani e che possa trattarsi di un aumento che verrà garantito mensilmente. Nulla di tutto ciò è vero".

"Nulla di tutto ciò è vero - commentano Ivan Pedretti, segretario generale dei pensionati della Cgil e Tania Scacchetti, segretaria nazionale con delega alla previdenza - L’aumento previsto per le pensioni basse e definito in legge di bilancio ammonterà, infatti, a meno di una decina di euro, cifre decisamente inferiori a quelle della quattordicesima mensilità. Se siamo di fronte a un errore grave dell’istituto di previdenza – incalzano dallo Spi Cgil - ci aspettiamo un chiarimento immediato. Se invece fosse un fatto voluto, con l’intento di distorcere la realtà, allora si tratterebbe di un atto politicamente inaccettabile. Ricordiamo che il nostro sindacato chiede a questo governo di aumentare la platea dei destinatari della quattordicesima. I pensionati italiani hanno bisogno di sostegno concreto al loro reddito, non delle ennesime bugie".