Quercus firma un accordo con BayWa r.e. per la cessione di oltre 700 MW di impianti fotovoltaici spagnoli in via di sviluppo

BayWa r.e. è stata selezionata come investitore strategico per uno dei più grandi portafogli fotovoltaici disponibili sul mercato spagnolo

LUSSEMBURGO, 3 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- BayWa r.e. fornitore globale di servizi per le rinnovabili, sviluppatore e distributore di energia, è stato selezionato attraverso una gara internazionale come investitore strategico per l'acquisizione di un portafoglio di sviluppo fotovoltaico spagnolo sponsorizzato da Quercus, un investitore specializzato in energie rinnovabili.

Il portafoglio è composto da 11 progetti di sviluppo del fotovoltaico in Spagna con una capacità installata di oltre 700 MW, che rappresentano uno dei più grandi portafogli disponibili sul mercato spagnolo negli ultimi tempi.

L'operazione, il cui accordo è stato stipulato all'inizio di gennaio, prevede l'acquisizione dei progetti da parte di BayWa r.e. quando questi saranno consegnati da Quercus pronti alla costruzione. In Spagna, BayWa r.e. è presente dal 2010, e vanta già una comprovata esperienza con 378 MWp di capacità di energia rinnovabile installata, 200 MWp che dovrebbero essere messi in servizio entro il primo trimestre del 2022 e una pipeline di oltre 1,5 GW prevista per la consegna entro il 2025.

Greenhill, una delle principali banche di investimento indipendenti con una solida esperienza nel mercato spagnolo delle energie rinnovabili, ha agito per Quercus come consulente finanziario esclusivo durante la gara.

Diego Biasi, Direttore di Quercus in Lussemburgo, ha dichiarato: "Le parti coinvolte in questo complesso accordo hanno svolto un lavoro eccellente e Quercus è orgogliosa di aver ottenuto questo risultato. L'accordo conferma che la componente industriale è sempre più presente nel settore e noi di Quercus stiamo sviluppando la nostra attività allineandoci ulteriormente a questa evoluzione."

Rafael Esteban, Amministratore delegato di BayWa r.e. Projects España S.L.U. ha commentato: "Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con Quercus per l'acquisizione di questa pipeline. Questi progetti si aggiungono alla nostra ben consolidata pipeline di progetti solari ed eolici in Spagna. L'accordo segna un altro passo importante per il contributo e l'impegno di BayWa r.e. nella promozione della transizione del Paese verso l'energia verde".

Informazioni su Quercus:

Quercus è una società di investimento che opera al di fuori del Lussemburgo e si dedica agli investimenti di portafoglio immobiliare. Quercus è supportata da Quercus Real Assets Limited, un consulente specializzato in investimenti nella transizione energetica.

Diego Biasi e Simone Borla hanno fondato Quercus istituendo un fondo con sede a Lussemburgo che ha completato proficuamente oltre 1 miliardo di euro di investimenti lordi sin dall'inizio in cinque diverse strategie di successo. A gennaio 2020, il Presidente di Quercus, Diego Biasi, ha unito le forze con Marco D'Arrò, fondatore di Real Asset Group (una società di consulenza sul capitale che ha raccolto 3,6 miliardi di euro di investimenti lordi dalla sua costituzione) per sviluppare e gestire l'attività di Quercus in risposta all'evoluzione del settore energetico.

Dalla fondazione di Quercus Real Assets Limited, dieci anni fa, le nostre strategie si sono basate sulla convinzione che la creazione di capitale ambientale e sociale a lungo termine sostenga e rafforzi i rendimenti per investitori e azionisti. Ci impegniamo a sviluppare opportunità commerciali e a sostenere investimenti responsabili per un reddito sostenibile e rendimenti di capitale, contribuendo nel contempo a un futuro a emissioni zero.

W: www.quercusrealassets.com

Informazioni su BayWa r.e. AG (BayWa r.e.):

Noi di BayWa r.e. ripensiamo il modo di produrre, immagazzinare e utilizzare l'energia, per accelerare la transizione energetica globale verso le rinnovabili, essenziale per il futuro del nostro pianeta.

Siamo uno sviluppatore, fornitore di servizi, distributore e fornitore di soluzioni leader a livello globale e abbiamo portato in rete oltre 4 GW di energia e gestito oltre 10 GW di impianti. Siamo anche un produttore indipendente di energia elettrica con un'attività di trading energetico in espansione.

BayWa r.e. collabora con aziende di tutto il mondo per fornire soluzioni rinnovabili su misura. Operando al 100% a emissioni zero, ci impegniamo anche per il nostro percorso di sostenibilità.

Ogni giorno lavoriamo sodo per plasmare attivamente il futuro del settore energetico in un luogo di lavoro diversificato, equo e inclusivo.

I nostri azionisti sono BayWa AG, azienda globale da 17,2 miliardi di euro, e Energy Infrastructure Partners, leader negli investimenti in infrastrutture energetiche.

W: https://www.baywa-re.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737627/Quercus_BayWa_re.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1737624/Quercus.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1737623/BayWa_re.jpg