Quercus, portafoglio fotovoltaico spagnolo da 800 MW sul mercato

Il gestore del fondo avvia una gara internazionale per selezionare un investitore strategico per la costruzione degli asset

LONDRA, 16 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Quercus Real Assets Limited, (Quercus), ha avviato in questi giorni una gara internazionale gestita da Greenhill, la principale banca di investimento indipendente specializzata in consulenza finanziaria a livello globale per importanti fusioni e acquisizioni, molto attiva nel settore dell'energia e delle infrastrutture. Il processo mira a selezionare l'investitore strategico per la costruzione e la gestione del portafoglio solare spagnolo da 800 MW che Quercus ha acquisito e sviluppato a partire dal 2020. Il portafoglio è attualmente uno dei più grandi nel mercato europeo delle rinnovabili.

Tra gli offerenti sono attesi i maggiori investitori industriali e finanziari del settore, che tipicamente dimostrano un forte interesse in portafogli di grande scala e soprattutto nel mercato spagnolo, uno dei più attivi in Europa nel solare.

Fin dalla fondazione, Quercus ha investito nella costruzione e gestione di impianti solari ed eolici, completando in solo una decade operazioni di investimenti per un valore lordo di oltre 1 miliardo di euro in cinque diversi Paesi europei. Dopo questo primo capitolo decennale, nel 2019 la società di gestione ha rivisto la sua strategia per stare al passo con il mercato delle energie rinnovabili in continua evoluzione e ha intrapreso investimenti nel processo di autorizzazione finalizzato alla costruzione di nuovi asset ad energia rinnovabile. Da qui la decisione di cedere i portafogli, i quali hanno generato performance positive e complessivamente un rendimento per gli investitori superiore all'8% alla data della cessione. Ciò ha dimostrato la capacità del gestore di affrontare le sfide del mercato, inclusi i numerosi cambiamenti normativi in Europa, e di essere in grado di portare risultati di successo agli investitori internazionali, che oggi supportano positivamente la nuova strategia.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.quercusrealassets.comNota per i giornalisti

About Quercus Real Assets:

Quercus Real Assets è una società di impact investment specializzata in investimenti nella transizione energetica regolamentata dall'ente britannico Financial Conduct Authority (FCA).

Fin dalla nascita, nel 2010, la strategia di Quercus è stata basata sulla convinzione che la creazione di investimenti a lungo termine con un impatto positivo dal punto di vista sociale e ambientale supporta e rafforza i rendimenti per gli investitori e gli azionisti. L'impegno di Quercus è investire in modo responsabile per ottenere ritorni sostenibili, contribuendo al contempo a costruire un futuro a emissioni zero.

I fondatori di Quercus, Diego Biasi e Simone Borla, hanno inoltre dato vita a un fondo lussemburghese che negli anni è cresciuto fino a diventare uno dei primi 10 fondi europei indipendenti specializzati in investimenti in energie rinnovabili. Il fondo ha completato con successo oltre 1 miliardo di euro in investimenti lordi in cinque comparti diversi che hanno generato performance positive e complessivamente un rendimento per gli investitori superiore all'8% alla data della cessione nell'ottobre 2019. La vendita è stata la più importante transazione paneuropea nel settore delle energie rinnovabili dell'anno. Per Quercus questa operazione ha rappresentato il completamento della Fase uno – durata un decennio - della sua strategia di investimento europea.

Nel gennaio 2020 il presidente di Quercus Diego Biasi ha dato il via alla Fase Due, con una strategia di investimento rivista in base alle modificate condizioni di mercato, unendo le forze con Marco D'Arrò, fondatore di Real Asset Group, una società di consulenza che dalla sua fondazione, nel 2013, ha seguito e completato operazioni di investimento per un valore lordo di 3,6 miliardi di euro: dall'unione delle due società è nata Quercus Real Assets.

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/1575175/Diego_Biasi_Quercus.jpg

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1575176/Quercus_Real_Assets_Limited_Logo.jpg