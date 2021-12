"Quest'anno sotto l'albero ci saranno i Sex Toys"

Il brand Pepemio ci svela i trend per lo shopping di fine 2021.

Roma, 7 dicembre 2021 - Puntuali come ogni anno luci, decorazioni e regali arrivano a riscaldare il mese di dicembre, ma questo 2021 sembra proprio che gli italiani sceglieranno di regalarsi e regalare un momento di piacere con i Sex Toys .

Come mai? La corsa allo shopping è già ufficialmente iniziata e complice la crescita del settore (stimata intorno al 160% solo nell’ultimo anno e mezzo) la competitività degli shop online (che hanno già lanciato le campagne natalizie di scontistica) e il processo di sdoganamento rispetto ai tabù legati alla sessualità, ecco che regalare un sex toy è ormai una consuetudine e tutt’altro che scandalosa.

Secondo Pepemio.com , l’ecommerce leader italiano della vendita online di Sex Toys, quest’anno, in base ai trend di vendita registrati nel terzo e quarto trimestre del 2021, i toys che andranno a ruba nel periodo delle festività natalizie saranno principalmente appartenenti a tre categorie.

Primi fra tutti troviamo i toys specifici per la stimolazione clitoridea conosciuti anche come succhiclitoride. Questa tipologia di toys nell’ultimo anno ha visto un incremento di vendite del 200% circa rispetto allo scorso anno, trend confermato anche nei primi giorni di dicembre.

Sicuramente anche i toys ideati per la stimolazione in coppia saranno tra i più gettonati. Ce ne sono di moltissime tipologie: gli ovetti vibranti e telecomandati, acquistati già più di 9.000 volte quest’anno su Pepemio.com e quelli dalla forma a C, multifunzionali e studiati per essere utilizzati anche durante la penetrazione. Tra i toys di coppia hanno visto un incremento di vendite notevole anche quelli più tecnologici dotati di App, che possono essere utilizzati anche a distanza per rendere i giochi erotici sempre diversi e piccanti.

Ultimi in questa speciale classifica sono i vibratori rabbit, specifici per la stimolazione “doppia” della zona erogena femminile in quanto hanno due sporgenze sia per la penetrazione vaginale che per la stimolazione della clitoride.

Quest’anno a conti fatti, sotto moltissimi alberi di Natale potrebbero spuntare dei Sex Toys.

