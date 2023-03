Qui Affari Immobiliari, investimenti immobiliari sempre più accessibili

La nuova piattaforma dove la domanda incontra la migliore offerta di investimenti immobiliari.

Firenze, 01/03/2023. Qui Affari Immobiliari è un servizio in grado di far incontrare efficientemente la domanda e l’offerta per gli investimenti immobiliari. Esigenza assai richiesta e importante, dal momento che in Italia sono molti i dubbi relativi a questo tema: da un lato vediamo le agenzie immobiliari che non sanno a chi proporre determinati immobili a uso d’investimento, dall’altro abbiamo gli investitori che non sanno dove allocare il proprio capitale, arrivando ad affidarsi a società poco trasparenti.

Il portale Qui Affari Immobiliari è l’unico strumento destinato a concludere operazioni immobiliari d’investimento usufruibile da chiunque, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

L'unico motore di ricerca dedicato agli investimenti immobiliari che offre la possibilità alle agenzie e ai privati di pubblicare i propri annunci facilitando, di conseguenza, l’incontro con la domanda.

“Negli ultimi anni abbiamo lavorato a creare collaborazioni con aziende edili, curatori d’aste e investitori per garantire un elevato volume di opportunità sempre disponibile sulla piattaforma” dichiara Gianni Rauseo, Amministratore Delegato di Qui Affari Immobiliari “con particolare attenzione abbiamo creato le collaborazioni con agenzie immobiliari, realtà tanto importanti quanto da supportare per garantire un incontro domanda e offerta costante e aumento con l’obiettivo di incrementare il loro volume d’affari sugli immobili ad uso d’investimento”.

Oltre a quelle già citate, il portale ha alcune funzionalità che lo rendono il più performante della categoria, andando a sopperire ad altre esigenze che i clienti non sanno neanche di avere finché non si trovano nella spiacevole situazione, sfruttando una proattività unica e degna di nota.

Non ci sono solamente annunci pubblicati sul sito, ma si va oltre: un servizio personalizzato di notifica permetterà un’individualizzazione delle nuove opportunità pubblicate, per rispondere alle esigenze del singolo utente. Così non ci saranno occasioni perse e, in tempo reale, chiunque sia interessato ad una determinata categoria di investimento riceverà aggiornamenti puntuali sullo stato dello stesso o, ancora, proattivamente verrà informato di novità che potrebbero interessarlo, aprendo a nuove possibilità di investimento a cui non avrebbe potuto pensare da solo.

Un’ultima, interessante features della piattaforma è indicata da Gianni Rauseo, che sottolinea come Qui Affari Immobiliari abbia a cuore il suo cliente a 360°, offrendo un network di investitori, agenzie e privati che segnalano tempestivamente le novità per rendere sempre aggiornato e reattivo il portale, perseguendo quello che è l’obiettivo chiave di tutto il processo: “aumentare la consapevolezza delle persone sul mercato immobiliare”, oltre a rendere un servizio che parli da solo e si dimostri come una assoluta eccellenza, aprendo ufficialmente un nuovo capitolo nel mercato degli investimenti immobiliari in Italia.

Contatti: https://www.quiaffari.it/it/