"Quick Nick" in pista per il test DEL prototipo battista NELL'AMBITO DELlo sviluppo della hyper-GT

- L'ex-pilota di Formula 1 e pilota di Formula E Nick Heidfeld, apporta la sua competenza e professionalità al programma di test della prima hypercar GT completamente elettrica

- Heidfeld si unisce al team di sviluppo veicoli presso il Nardò Technical Center in Italia per il suo debutto nel test della Battista, mentre gli ingegneri mettono a punto il relativo pacchetto dinamico su misura

- Heidfeld ha dichiarato: "Ciò che mi ha davvero sorpreso è stato il senso di naturalezza con cui la Battista affronta la pista. Stiamo creando una hyper-GT da godere a tutte le velocità, ma qui a Nardò il controllo in curva e la velocità che abbiamo raggiunto sono stati eccezionali."

- I test in pista consentono il continuo perfezionamento e la modifica di elementi tra cui impostazioni del telaio personalizzate, pacchetto aerodinamico, sistema di controllo dinamico e cinque modalità di guida selezionabili

NARDÒ, Italia, 3 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Il leggendario pilota collaudatore e development driver di Automobili Pininfarina Nick Heidfeld ha portato in pista la nuova Battista hyper-GT per la prima volta nell'ambito dello sviluppo del prototipo, in corso presso il Nardò Technical Center in Italia.

Heidfeld ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo della Battista sin dall'inizio del progetto. Nel 2019 si è unito ai designers e agli ingegneri di Automobili Pininfarina per fornire per la prima volta un feedback sull'ergonomia di un prototipo fisico, anziché virtuale. Poco dopo, Nick si è messo alla guida di un simulatore professionale avanzato dinamico in Italia, con il compito di supportare la messa a punto dinamica della hyper-GT elettrica a trazione integrale da 1900 CV.

La sua impareggiabile preparazione e più di 25 anni di esperienza su vetture sportive ad alte prestazioni, contribuiscono al perfezionamento delle impostazioni del telaio e alla taratura del software su misura della Battista, in vista dell'entrata in produzione dell'hyper-GT in Italia nell'estate del 2021.

Nick Heidfeld ha dichiarato: "È stato davvero straordinario sperimentare Battista in pista per la prima volta. Con il prototipo in fase avanzata di sviluppo, stiamo testando la vettura a circa l'80 per cento del suo potenziale, le prestazioni e l'accelerazione sono già oltre ogni possibile immaginazione".

"Ciò che mi ha davvero sorpreso è stato il senso di naturalezza con cui Battista affronta la pista. Stiamo creando una hyper-GT da godere a tutte le velocità, ma qui a Nardò il controllo in curva e la velocità che abbiamo raggiunto sono stati eccezionali. Il controllo della trazione minimo e l'avanzato sistema di controllo dinamico sono attivi in questa fase di sviluppo del prototipo, ma c'è ancora tanta aderenza da sfruttare."

"Era la prima volta che guidavo sulla pista handling di Nardò, quindi ho dedicato anche del tempo a guardare online i filmati dei giri in pista per acquisire familiarità con il layout. Ho capito subito che non sarebbe servito a molto, perché l'accelerazione della Battista è di un altro livello anche rispetto alle auto da strada più veloci al mondo."

"Per raggiungere il nostro obiettivo di offrire una hyper-GT, ossia una vettura che possa essere apprezzata ovunque e in tutte le condizioni, stiamo sviluppando la Battista con due combinazioni di pneumatici. Michelin Pilot Sport Cup 2R è il nostro pneumatico prestazionale preferito che, se abbinato ai cerchi leggeri "Impulso", offre una combinazione eccezionale di massima aderenza e sensibilità, perfetta per un circuito di gara."

"Devo dire, in tutta onestà, che guidare il prototipo Battista ha superato di gran lunga le mie aspettative. Qualcosa di mai sperimentato prima d'ora. Non vedo l'ora di provare la vettura anche fuori dalla pista, nelle curve sulle strade di montagna."

La Battista di Automobili Pininfarina è la più potente vettura omologata da strada mai disegnata e costruita in Italia. Ne verranno realizzati solo 150 esemplari, costruiti a mano presso l'atelier Pininfarina S.p.A. di Torino (Italia) e le prime vetture saranno consegnate ai clienti entro la fine dell'anno.

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Monaco, in Germania, e vanta un team di esperti dirigenti automobilistici di marchi di auto di lusso e premium. Disegnata, ingegnerizzata e prodotta a mano in Italia, la Battista hyper-GT e tutti i modelli futuri saranno venduti e assistiti in tutti i principali mercati mondiali con il marchio Pininfarina. La nuova Società si prefigge l'obiettivo di diventare il marchio di auto di lusso più sostenibile al mondo.

L'azienda rappresenta un investimento integralmente sostenuto da Mahindra & Mahindra Ltd e prende il nome di Automobili Pininfarina a seguito della sottoscrizione di un contratto di licenza di marchio tra Pininfarina S.p.A. e Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. assumerà un ruolo influente nel supportarne le capacità di design e produzione, forte della sua esclusiva esperienza di 90 anni nella realizzazione di molte delle vetture più iconiche al mondo.

NOTIZIE SU NICK HEIDFELD

Nick Heidfeld (43 anni) ha iniziato la sua carriera motoristica nel 1994, gareggiando nelle serie tedesche di Formula Ford, ha disputato successivamente diverse competizioni prima di fare il suo debutto in Formula 1 nel 2000. Dopo più di 10 anni al top, è stato il primo pilota ad approdare ai massimi livelli delle vetture sportive elettrificate, partecipando alla sua prima gara in Formula E nel 2014. Con un'esperienza senza pari nello sviluppo e nel perfezionamento delle caratteristiche dei veicoli ad alte prestazioni, il Brand Ambassador Nick fa parte del team di sviluppo veicolo di Automobili Pininfarina fin dall'inizio del programma Battista e ha svolto un ruolo chiave nei test di simulazione della hyper-GT completamente elettrica.

