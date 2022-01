Quirinale 2022, nuova fumata nera

Corsa al Quirinale, nuova fumata nera al quarto scrutinio dove il quorum per eleggere il presidente della Repubblica era fissato nella maggioranza assoluta del plenum, pari a 505 voti. Il centrodestra aveva annunciato l'astensione mentre M5S, Pd e Leu scheda bianca. Aumentano i voti per Sergio Mattarella. Il capo dello Stato passa dai 125 di ieri ai 166 di oggi. 56 le preferenze per il pm Nino Di Matteo, indicato dai parlamentari ex M5S de l'Alternativa al posto di Paolo Maddalena. Oltre a Mattarella e Di Matteo, hanno ottenuto voti Manconi 8; Cartabia 6; Draghi 5; Amato 4; Casini 3; Baldini, Belloni e Bersani 2. Su 981 presenti, gli astenuti sono stati 441, le schede bianche 261, le nulle 5, i voti dispersi 20.