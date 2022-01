Quirinale 2022, appello Berlusconi a schieramenti: "Sostegno a Casellati"

"Garantisco io sull'assoluta adeguatezza" di Elisabetta Casellati per il suo ''nuovo ruolo super partes". Lo scrive su Facebook Silvio Berlusconi. Il centrodestra voterà la presidente del Senato per il Quirinale, secondo quanto stabilito durante il vertice. "Per tale motivo mi rivolgo ai parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere loro di sostenere la Casellati", aggiunge il Cavaliere, che avverte: "Dobbiamo assolutamente porre fine all’attuale spettacolo indecoroso che la politica sta dando di sé agli italiani e che l’opinione pubblica non riesce più a capire e a tollerare. Ringrazio di cuore tutti i Parlamentari che daranno seguito a questo mio appello e mi auguro che finalmente il Parlamento possa dare un segnale di responsabilità e di adeguatezza al ruolo che la Costituzione gli assegna. Lo spero davvero".

"Il centrodestra ha trovato l’accordo per il voto di questa mattina, su Elisabetta Casellati che da presidente del Senato, seconda Carica dello Stato, diventerebbe prima carica dello Stato. Io conosco Elisabetta Casellati da oltre 30 anni e posso garantire sulla sua assoluta adeguatezza a questo eventuale nuovo ruolo super partes", aggiunge Berlusconi.