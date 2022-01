Quirinale 2022, Cappellacci: "Sono stato il primo dei 'positivi' a votare"

L'ex governatore sardo: "Sono venuto in autoambulanza, sono stati veloci, tutto ben organizzato e in totale sicurezza per tutti"

''Sto bene, ho un leggerissimo raffreddore che non mi ha creato nessun problema... Oggi sono stato il primo dei 'positivi' a votare per il Colle... Sono venuto in autoambulanza perché non avevo un mezzo proprio qui a Roma''. Lo dice all'Adnkronos l'ex governatore della Sardegna e attuale deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, raggiunto al telefono.

Cappellacci assicura: ''Sono stati veloci, tutto super efficiente, molto bene organizzato e in totale sicurezza per tutti. Sono venuto con l'autoambulanza. Ho dovuto affittare un'autoambulanza. Sono arrivato alle 15, ho votato mezz'ora prima dell'orario assegnato. Ne avrei fatto volentieri a meno di tutta questa trafila, ma è andata bene. Ora sono tornato al mio domicilio a Roma. Nei prossimi giorni di votazione ripeterò la stessa trafila. E' la seconda volta che prendo il Covid, la prima, nel marzo scorso, sono stato ricoverato all'ospedale per una forma grave''.