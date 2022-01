Quirinale 2022, Casini e il messaggio su Instagram

"Prima di noi viene l’Italia". Lo scrive su Instagram il senatore Pier Ferdinando Casini, postando anche una foto del Tricolore, nella mattina del settimo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. L'ex presidente della Camera anche oggi, come nella giornata di ieri, ha depositato la sua scheda nell’urna dopo aver votato da grande elettore del Parlamento in seduta comune.

Il nome di Casini è tornato alla ribalta dopo le manovre notturne. Forza Italia, 'centristi' e Italia Viva sono ancora al lavoro sulla candidatura di Casini. A quanto apprende l'Adnkronos, si stanno verificando condizioni e numeri per vedere se è possibile presentare alle votazioni di oggi il nome dell'ex presidente della Camera che potrebbe essere sostenuto da una maggioranza Ursula senza Lega e Fratelli d'Italia.