Quirinale 2022, Casini: "Stimo da sempre Belloni"

"Conte e Salvini hanno parlato di una donna? E' una cosa sicuramente bella, perché ci sono donne di grande prestigio che sapranno servire l'Italia molto bene". Sono le parole di Pier Ferdinando Casini, in un'intervista esclusiva che andrà in onda questa sera a 'Quarta Repubblica Quirinale', in onda in prima serata su Retequattro.

"Se sono ancora in corsa? In corsa dove, ragazzi?... Mi sento benissimo, speriamo di avere presto un presidente della Repubblica", commenta uno dei possibili candidati per il post Mattarella.

Infine, alla domanda se Elisabetta Belloni possa essere il nome giusto nella prossima votazione, Casini risponde: "Se sarà il nome non lo so, è una persona che stimo da sempre, un’amica, una servitrice dello Stato".