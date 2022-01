Quirinale 2022, centrosinistra si astiene ma Casini deposita la sua scheda nell''insalatiera'

Nella quinta votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Capo dello Stato caratterizzata dalla decisione di Pd, M5S e Leu di astenersi, Pier Ferdinando Casini ha depositato la sua scheda nell''insalatiera' dell'emiciclo di quell'aula di Montecitorio che ha presieduto dal 2001 al 2006.

Non è dato sapere quale sia stato il nome scritto sulla scheda da parte del senatore (tra l'altro più volte considerato fra i 'quirinabili'), ma quel che assicura chi lo conosce è che alla scelta odierna non è estranea la lunga consuetudine istituzionale, rafforzata dall'importanza attribuita all'esercizio del diritto-dovere di votare, a maggior ragione per la massima magistratura dello Stato.